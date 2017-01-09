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18:46
Анатолий Мещеряков: "Локомотив" ждет адекватных предложений по Самедову и не будет снижать цену (38)
Анатолий Мещеряков: "Локомотив" ждет адекватных предложений по Самедову и не будет снижать цену (38)
18:18
В ФИФА возмущены решением "Барселоны" проигнорировать церемонию награждения лучшего игрока года (2)
В ФИФА возмущены решением "Барселоны" проигнорировать церемонию награждения лучшего игрока года (2)
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Жоаозиньо получил травму в отпуске (8)
Жоаозиньо получил травму в отпуске (8)
Форвард "Милана" исполнил Шопена в эфире итальянского телевидения
Нападающий "Милана" Джанлука Лападула в эфире итальянского телеканала Rai 2 исполнил на фортепиано одно из произведений польского композитора и пианиста-виртуоза Фредерика Шопена, основоположника польской национальной композиторской школы.
В текущем розыгрыше Серии А 26-летний футболист провел 12 матчей и записал на свой счет четыре забитых мяча, а также одну голевую передачу.
"Газета.ру"
В текущем розыгрыше Серии А 26-летний футболист провел 12 матчей и записал на свой счет четыре забитых мяча, а также одну голевую передачу.
"Газета.ру"
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