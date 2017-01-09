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Форвард "Милана" исполнил Шопена в эфире итальянского телевидения

Нападающий "Милана" Джанлука Лападула в эфире итальянского телеканала Rai 2 исполнил на фортепиано одно из произведений польского композитора и пианиста-виртуоза Фредерика Шопена, основоположника польской национальной композиторской школы.

В текущем розыгрыше Серии А 26-летний футболист провел 12 матчей и записал на свой счет четыре забитых мяча, а также одну голевую передачу.



"Газета.ру"
Теги: Милан
Сегодня, 19:32
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(2)
№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 20:00) #
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Болеет за:
ЦСКА
вот даже разница в воспитании наших и их игроков
наши, кроме убогого репа, ничего не слышали. и не факт, что знают, кто такой Шопен


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
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