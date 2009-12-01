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Валерий Карпин может стать главным тренером сборной Беларуси
Представители Валерия Карпина и Бернда Шустера предложили в АБФФ своих клиентов на пост главного тренера сборной Беларуси, сообщает Tribuna.com.
Последним местом работы 47-летнего Карпина было "Торпедо" Армавир (2015-16). До этого возглавлял "Мальорку" (2014-15), а также московский "Спартак" (2009-12, 2012-14).
Последним местом работы 57-летнего Шустера была "Малага" (2013-14), ранее специалист возглавлял "Бешикташ" (2010-11) и мадридский "Реал" (2007-08).
Последним местом работы 47-летнего Карпина было "Торпедо" Армавир (2015-16). До этого возглавлял "Мальорку" (2014-15), а также московский "Спартак" (2009-12, 2012-14).
Последним местом работы 57-летнего Шустера была "Малага" (2013-14), ранее специалист возглавлял "Бешикташ" (2010-11) и мадридский "Реал" (2007-08).
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