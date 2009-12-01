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Валерий Карпин может стать главным тренером сборной Беларуси

Представители Валерия Карпина и Бернда Шустера предложили в АБФФ своих клиентов на пост главного тренера сборной Беларуси, сообщает Tribuna.com.

Последним местом работы 47-летнего Карпина было "Торпедо" Армавир (2015-16). До этого возглавлял "Мальорку" (2014-15), а также московский "Спартак" (2009-12, 2012-14).

Последним местом работы 57-летнего Шустера была "Малага" (2013-14), ранее специалист возглавлял "Бешикташ" (2010-11) и мадридский "Реал" (2007-08).
Теги: Карпин Сборная Белоруссии
Сегодня, 20:38
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5
(1)
№5 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 20:54) #
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online

Ну, всё.
Пропала сборная Беларуси. frowning
Регистрация: 6.08.2008
№4 Написал: Wonderland (Сегодня, 20:47) #
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  •  (2)

Этот морковку Сигалу чистить не будет, у него Сигал сам морковку чистить начнет - в промышленных объемах


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Какой мохнатый шмЭл не любит цыганскую дочь?
Регистрация: 8.05.2016
№3 Написал: Riders1990 bunker (Сегодня, 20:46) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Валера потянет.Только я сначала прочитал Боруссии blush


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Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009
№2 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 20:41) #
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Интересно, кто больше спятил: Карпин или Лукашенко? Или последний пригласил Карпа в качестве заложника от Лукойла?
Регистрация: 12.11.2007
№1 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 20:40) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Валера верым!
ідзі сюды блеать!
Регистрация: 19.03.2010
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