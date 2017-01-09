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Елена Исинбаева вручила фанатам "Ливерпуля" и "Боруссии" специальный приз от ФИФА

Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева вручила приз лучшим фанатам 2016 года по версии Международной федерации футбола (ФИФА) на торжественной церемонии в Цюрихе.

Приз достался болельщикам английского "Ливерпуля" и немецкой "Боруссии". 14 апреля фанаты команд совместно исполнили во время матча Лиги Европы знаменитый гимн английского клуба "You'll Never Walk Alone". Акция была приурочена к 27-й годовщине трагедии на "Хиллсборо", когда в давке на стадионе в Шеффилде погибли 96 болельщиков "Ливерпуля".



"Газета.ру"
Теги: Ливерпуль Боруссия Д
Сегодня, 22:28
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