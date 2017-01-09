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Анатолий Мещеряков: "Локомотив" ждет адекватных предложений по Самедову и не будет снижать цену (57)
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Жоаозиньо получил травму в отпуске (9)
Жоаозиньо получил травму в отпуске (9)
Елена Исинбаева вручила фанатам "Ливерпуля" и "Боруссии" специальный приз от ФИФА
Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева вручила приз лучшим фанатам 2016 года по версии Международной федерации футбола (ФИФА) на торжественной церемонии в Цюрихе.
Приз достался болельщикам английского "Ливерпуля" и немецкой "Боруссии". 14 апреля фанаты команд совместно исполнили во время матча Лиги Европы знаменитый гимн английского клуба "You'll Never Walk Alone". Акция была приурочена к 27-й годовщине трагедии на "Хиллсборо", когда в давке на стадионе в Шеффилде погибли 96 болельщиков "Ливерпуля".
"Газета.ру"
Приз достался болельщикам английского "Ливерпуля" и немецкой "Боруссии". 14 апреля фанаты команд совместно исполнили во время матча Лиги Европы знаменитый гимн английского клуба "You'll Never Walk Alone". Акция была приурочена к 27-й годовщине трагедии на "Хиллсборо", когда в давке на стадионе в Шеффилде погибли 96 болельщиков "Ливерпуля".
"Газета.ру"
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