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Сергей Кривцов: полностью готов ко второму кругу чемпионата Украины

Защитник "Шахтера" Сергей Кривцов заявил, что полностью готов ко второй части чемпионата Украины после новогодних праздников.

– До конца отпуска остаются считанные дни. Готов к началу второй части сезона?

– Да, полностью. Отдохнул отлично. Сначала десять дней были на море с женой и детьми. Новый год встретили в Киеве, а 2 января отправились к родителям в Запорожье. Мы во время отпуска всегда стараемся приезжать домой. Важно уделить время родным, ведь мы и так редко видимся. Им очень хочется побыть с внуками. Так что сейчас в Запорожье, скоро будем возвращаться в столицу.

ФК "Шахтер"
Теги: Шахтер
Вчера, 23:46
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