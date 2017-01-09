Сергей Кривцов: полностью готов ко второму кругу чемпионата Украины

Защитник "Шахтера" Сергей Кривцов заявил, что полностью готов ко второй части чемпионата Украины после новогодних праздников.– Да, полностью. Отдохнул отлично. Сначала десять дней были на море с женой и детьми. Новый год встретили в Киеве, а 2 января отправились к родителям в Запорожье. Мы во время отпуска всегда стараемся приезжать домой. Важно уделить время родным, ведь мы и так редко видимся. Им очень хочется побыть с внуками. Так что сейчас в Запорожье, скоро будем возвращаться в столицу.