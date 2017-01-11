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Киевское "Динамо" опровергло блокировку своих счетов в Приватбанке

Киевское "Динамо" опровергло наличие проблем в сотрудничестве с национализированным Приватбанком и заявило, что счета клуба в этом банке не блокированы.

"В последнее время отдельные доброжелатели нашего клуба распространяют через средства массовой информации сообщения о том, что счета футбольного клуба "Динамо" (Киев) в Приватбанке заблокированы, из-за чего клуб якобы имеет проблемы в осуществлении своей деятельности.

Пресс-служба ФК "Динамо" (Киев) уполномочена заявить, что подобная информация не соответствует действительности. Футбольный клуб "Динамо" продолжает работать с Приватбанком в обычном режиме. Никаких проблем с обслуживанием счетов не было, если не считать нескольких первых дней после объявления о национализации Приватбанка", - говорится в пресс-релизе на официальном сайте команды.

Ранее сообщалось, что киевское "Динамо" попало под списание средств в Приватбанке в процессе его национализации, так как было признано связанным лицом.

Газета.ru
Теги: Динамо Киев
Сегодня, 03:16
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