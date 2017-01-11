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16:52
Криштиану Роналду: против меня было много кампаний в футболе и за его пределами, но я заткнул их (3)
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Криштиану Роналду: против меня было много кампаний в футболе и за его пределами, но я заткнул их
Нападающий «Реала» Криштиану Роналду, которого подозревали в уклонении от уплаты налогов и выводе денег в офшоры, пошутил на тему вручения ему награды лучшего игрока года по версии ФИФА.
– Было много сомнений и различных кампаний против меня как в футболе, так и за его пределами. Они хотели напасть на меня со всех сторон.
Награда The Best – для лучшего. Это был я, так что я очень рад.
Они хотели, чтобы для меня наступили трудные времена. Но как я уже говорил, если тебе нечего скрывать, то тебе нечего бояться. Так что я заткнул их снова, как и всегда.
– Вам нужно заплатить налог за этот приз?
– Если бы мне пришлось заплатить 150 миллионов евро, которые, как говорят люди, я должен заплатить... Эта награда не облагается налогом. Боже мой!
На меня нападали невежи, которые не знают, что говорят. Меня это раздражает. Раздражает все это, когда вы делаете хорошие вещи, стараетесь помогать людям.
Один из лучших трофеев в моем музее – «Приз солидарности». Я помог очень многим. А люди хотят, чтобы я платил, чтобы скрывать плохие дела других людей. Это раздражает меня.
Но справедливость есть. Нужно просто подождать, – сказал Роналду в эфире COPE.
Ранее появилась информация, что Роналду использовал офшорные компании для вывода доходов от рекламы и уклонения от уплаты налогов.
С 2009 по 2014 год Роналду через компанию Tollin, зарегистрированную на Британских Виргинских островах, вывел 74,8 миллиона евро, выплатив лишь часть налогов в испанскую казну.
Sports.ru
– Было много сомнений и различных кампаний против меня как в футболе, так и за его пределами. Они хотели напасть на меня со всех сторон.
Награда The Best – для лучшего. Это был я, так что я очень рад.
Они хотели, чтобы для меня наступили трудные времена. Но как я уже говорил, если тебе нечего скрывать, то тебе нечего бояться. Так что я заткнул их снова, как и всегда.
– Вам нужно заплатить налог за этот приз?
– Если бы мне пришлось заплатить 150 миллионов евро, которые, как говорят люди, я должен заплатить... Эта награда не облагается налогом. Боже мой!
На меня нападали невежи, которые не знают, что говорят. Меня это раздражает. Раздражает все это, когда вы делаете хорошие вещи, стараетесь помогать людям.
Один из лучших трофеев в моем музее – «Приз солидарности». Я помог очень многим. А люди хотят, чтобы я платил, чтобы скрывать плохие дела других людей. Это раздражает меня.
Но справедливость есть. Нужно просто подождать, – сказал Роналду в эфире COPE.
Ранее появилась информация, что Роналду использовал офшорные компании для вывода доходов от рекламы и уклонения от уплаты налогов.
С 2009 по 2014 год Роналду через компанию Tollin, зарегистрированную на Британских Виргинских островах, вывел 74,8 миллиона евро, выплатив лишь часть налогов в испанскую казну.
Sports.ru
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