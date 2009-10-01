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УЕФА отстранил "Партизан" от еврокубков на 3 года за нарушение финансового фэйр-плей

Белградский «Партизан» был отстранён на три года от участия в еврокубках за нарушение финансового фэйр-плей, сообщает Чемпионат со ссылкой на официальный сайт УЕФА. Также «Партизан» обвиняется в нарушении лицензирования.

Арбитражная палата комитета УЕФА по финансовому контролю клубов отстранила «Партизан» от участия в еврокубках в сезонах 2017-2018, 2018-2019 и 2019-2020 годов.

Кроме того, руководству белградского клуба предстоит заплатить € 3 тыс. в качестве покрытия расходов по ведению дела. «Партизан» может обжаловать данное решение в Спортивном арбитражном суде.
Теги: Партизан
Сегодня, 17:07
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(1)
№9 Написал: mongolor СПБ (Сегодня, 17:33) #
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Болеет за:
«Зенит»
Полетели звоночки в Россию. С нынешней движухой без ЛЧ и ЛЕ останемся как два пальца....
Регистрация: 24.04.2009
№8 Написал: bassexus Абакан, Хакасия (Сегодня, 17:32) #
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Дерьмо какое-то этот феир-плей. Одни за 150 млн. покупают игроков - ничего. Другие за миллион - отстранены.
Регистрация: 24.02.2009
№7 Написал: tfu St.Petersburg (Сегодня, 17:29) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: 4 звезды
а зенит?

Продажа Халка + Рондона + Витселя + Гарая + Ансальди (116,6 миллионов Евро, только на продаже)

Купили на 20 миллионов.


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КР: 1998/99, 2009/10, 2015/16
ЧР: 2007, 2010, 2011/12, 2014/15
С/КР:2008, 2011, 2015, 2016
Регистрация: 30.07.2009
№6 Написал: venyalyaynen (Сегодня, 17:29) #
  • -4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: 4 звезды
а зенит?

Спонсоров Лиги Чемпионов УЕФА не трогает.


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SAVE OUR FOOTBALL
Регистрация: 14.08.2008
№5 Написал: 4 звезды (Сегодня, 17:20) #
  • -5
  •  (5)

Цитата: KOZbIPb
кто очки для страны набирать будет?

тоже верно, ладно, пусть вас не заметят
,
Регистрация: 7.12.2016
№4 Написал: Quincy (Сегодня, 17:19) #
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  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
ослики следующие
Регистрация: 2.09.2016
№3 Написал: KOZbIPb город Белых Ночей (Сегодня, 17:15) #
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  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: 4 звезды
а зенит?

если Зенит отстранят кто очки для страны набирать будет? те кто АЕК пройти не могут?
Регистрация: 22.08.2007
№2 Написал: Ганнибал Новосибирск (Сегодня, 17:14) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
круто..
Регистрация: 20.10.2008
№1 Написал: 4 звезды (Сегодня, 17:11) #
  • -1
  •  (9)

а зенит?
Регистрация: 7.12.2016
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