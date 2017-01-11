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"Реал" готов заплатить €105 млн "Ювентусу" за Дибалу

«Реал» готов заплатить за приобретение форварда «Ювентуса» Пауло Дибалы €105 млн, пишет "Газета.ru" со ссылкой на Sport.es.

Отмечается, что мадридский клуб намерен платить 23-летнему аргентинцу €10 млн в год.

В случае приобретения Дибалы «Реал» продаст нападающего Альваро Морату, чтобы по крайней мере частично компенсировать затраты на переход Дибалу.

«Ювентус» на данный момент не намерен расставаться с игроком, соглашение которого рассчитано до лета 2020 года.
Теги: Реал Дибала Ювентус
Сегодня, 19:27
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№2 Написал: parus2nik г.Темрюк,Краснодарский край (Сегодня, 19:49) #
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  •  (3)
Болеет за:
«Краснодар»
Реал клуб дорогой,дорогие трансляции ,билеты..не то что у Партизана..поэтому такие покупки честные smirk А на долги Реала УЕФА глаза закрыла...То что позволено королям, не позволено партизанам...
Регистрация: 31.10.2013
№1 Написал: DimonYA Одинцово (Сегодня, 19:30) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Партизан зато на 3 года за нарушение феер-плей отстранили от еврокубков )
Регистрация: 26.07.2014
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