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"Атлетико" летом намерен приобрести Алексиса Санчеса
Мадридский «Атлетико» планирует усилить линию нападения к следующему сезону. Стал известен футболист, покупка которого станет для мадридцев главной трансферной целью лета, сообщает еженедельник Футбол со ссылкой на AS.
Руководство «индейцев» заинтересовано в услугах нападающего лондонского «Арсенала» Алексиса Санчеса. Испанцы планируют усилить состав чилийским форвардом после окончания сезона. О сумме возможной сделки ничего не говорится.
Столичная команда пыталась купить 28-летнего Санчеса летом 2014 года. Однако тогда южноамериканец решил продилжить карьеру в лондонском клубе.
Руководство «индейцев» заинтересовано в услугах нападающего лондонского «Арсенала» Алексиса Санчеса. Испанцы планируют усилить состав чилийским форвардом после окончания сезона. О сумме возможной сделки ничего не говорится.
Столичная команда пыталась купить 28-летнего Санчеса летом 2014 года. Однако тогда южноамериканец решил продилжить карьеру в лондонском клубе.
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