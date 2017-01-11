49-летний японский футболист подписал новый профессиональный контракт с "Йокогамой"

Самый возрастной действующий футболист современности 49-летний японец Кадзуйоси Миура подписал новый контракт с «Йокогамой».Миура завершил карьеру в сборной Японии 17 лет назад. В 1992 году он стал обладателем Кубка Азии.Нападающий долгое время играл в Бразилии, а также защищал цвета итальянского «Дженоа» и загребской «Кроации».В прошлом сезоне возобновивший карьеру Миура отметился забитым мячом, играя за «Йокогаму». Сегодня он подписал с клубом новый контракт. Кадзуйоси забил 55 мячей в 89 матчах за национальную сборную.