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49-летний японский футболист подписал новый профессиональный контракт с "Йокогамой"

Самый возрастной действующий футболист современности 49-летний японец Кадзуйоси Миура подписал новый контракт с «Йокогамой».

Миура завершил карьеру в сборной Японии 17 лет назад. В 1992 году он стал обладателем Кубка Азии.

Нападающий долгое время играл в Бразилии, а также защищал цвета итальянского «Дженоа» и загребской «Кроации».

В прошлом сезоне возобновивший карьеру Миура отметился забитым мячом, играя за «Йокогаму». Сегодня он подписал с клубом новый контракт. Кадзуйоси забил 55 мячей в 89 матчах за национальную сборную.

Советский Спорт
Сегодня, 19:56
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