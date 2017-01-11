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"Динамо" расторгнет контракты с дорогими футболистами
Московское «Динамо» собирается расторгнуть соглашения с дорогостоящими игроками для разгрузки платежной ведомости.
«Текущие обязательства, основную долю которых составляют заработные платы игроков, также сокращаются. Так, например, расторжение контракта с Александером Бюттнером позволило значительно сократить расходы будущих периодов. На очереди и другие игроки, в том числе дорогостоящие, расторжение контрактов с которыми позволит также разгрузить платежную ведомость», — цитирует заявление пресс-службы Всероссийского физкультурно-спортивного общества (ВФСО) «Динамо» Газета.ru со ссылкой на «Р-Спорт».
«Долговая нагрузка клуба, как уже ранее сообщалось, состоит из текущих обязательств (около 806 млн) и долга перед основными кредиторами (ВТБ и Eflen Constructions). Что касается долга перед ВТБ, он практически закрыт. Что же касается кипрской компании, то клуб готов к переговорному процессу относительно судьбы этого долга», — добавили в пресс-службе ВФСО.
29 декабря в Москве прошло экстренное заседание ВФСО «Динамо», на котором единогласно было принято решение купить у банка ВТБ 74,99% акций ФК «Динамо» за один рубль с учетом условия по подписанию договора о спонсорстве между ВТБ и обществом «Динамо» на три года.
«Текущие обязательства, основную долю которых составляют заработные платы игроков, также сокращаются. Так, например, расторжение контракта с Александером Бюттнером позволило значительно сократить расходы будущих периодов. На очереди и другие игроки, в том числе дорогостоящие, расторжение контрактов с которыми позволит также разгрузить платежную ведомость», — цитирует заявление пресс-службы Всероссийского физкультурно-спортивного общества (ВФСО) «Динамо» Газета.ru со ссылкой на «Р-Спорт».
«Долговая нагрузка клуба, как уже ранее сообщалось, состоит из текущих обязательств (около 806 млн) и долга перед основными кредиторами (ВТБ и Eflen Constructions). Что касается долга перед ВТБ, он практически закрыт. Что же касается кипрской компании, то клуб готов к переговорному процессу относительно судьбы этого долга», — добавили в пресс-службе ВФСО.
29 декабря в Москве прошло экстренное заседание ВФСО «Динамо», на котором единогласно было принято решение купить у банка ВТБ 74,99% акций ФК «Динамо» за один рубль с учетом условия по подписанию договора о спонсорстве между ВТБ и обществом «Динамо» на три года.
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