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Зидан не намерен покупать Обамеянга в "Реал"

Нападающий дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамеянг, вероятно, не перейдет в «Реал».

Предполагалось, что мадридский клуб летом, после отмены трансферного запрета, постарается приобрести 27-летнего капитана сборной Габона.

Однако главный тренер «Реала» Зинедин Зидан заблокировал покупку Обамеянга.

Форвард не вписывается в модель французского специалиста, который хочет, чтобы в центре атаки, при Роналду и Бэйле на флангах, играл классический нападающий.

Теперь фаворитом в борьбе за Обамеянга является «ПСЖ». Интересен футболист и «Манчестер Сити».

Sports.ru
Теги: Зидан Обамеянг Реал
Сегодня, 20:35
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