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"Интер" приобрел игрока "Аталанты" Гальярдини за 25 миллионов евро

«Интер» объявил о переходе хавбека «Аталанты» Роберто Гальярдини.

22-летний итальянец проведет в аренде два года (до 30 июня 2018 года) с обязательством выкупа, информирует официальный сайт миланской команды. Сумма трансфера, по сообщениям СМИ, составит 25-27 миллионов евро.

В текущем сезоне Гальярдини провел в Серии A 13 матчей, в которых отметился двумя результативными передачами и получил пять желтых карточек.

Газета.ru
Теги: Интер Аталанта
Сегодня, 20:43
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