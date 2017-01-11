"Интер" приобрел игрока "Аталанты" Гальярдини за 25 миллионов евро

«Интер» объявил о переходе хавбека «Аталанты» Роберто Гальярдини.22-летний итальянец проведет в аренде два года (до 30 июня 2018 года) с обязательством выкупа, информирует официальный сайт миланской команды. Сумма трансфера, по сообщениям СМИ, составит 25-27 миллионов евро.В текущем сезоне Гальярдини провел в Серии A 13 матчей, в которых отметился двумя результативными передачами и получил пять желтых карточек.