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FA обвинила "Манчестер Сити" в нарушении антидопинговых правил

Футбольная ассоциация Англии (FA) обвинила «Манчестер Сити» в нарушении антидопинговых правил.

Клубу предъявляется обвинение в нарушении пункта антидопинговых правил о предоставлении информации о местонахождении игроков команды. «Манчестер Сити» должен ответить на обвинение до 19 января, информирует официальный сайт организации.

В турнирной таблице АПЛ «Манчестер Сити» занимает четвертое место, набрав в 20 матчах 42 очка.

Газета.ru
Теги: Манчестер Сити
Сегодня, 21:09
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