Футбольная ассоциация Англии (FA) обвинила «Манчестер Сити» в нарушении антидопинговых правил.Клубу предъявляется обвинение в нарушении пункта антидопинговых правил о предоставлении информации о местонахождении игроков команды. «Манчестер Сити» должен ответить на обвинение до 19 января, информирует официальный сайт организации.В турнирной таблице АПЛ «Манчестер Сити» занимает четвертое место, набрав в 20 матчах 42 очка.