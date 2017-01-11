Гендиректор "Барселоны": продление контракта Месси? Во всем нужен здравый смысл. Не можем тратить более 70% бюджета на зарплаты

Генеральный директор «Барселоны» Оскар Грау поделился мнением о возможном продлении контракта с нападающим Лионелем Месси.«Это вопрос, к которому необходимо подойти с холодной головой и здравым смыслом.Клуб не может тратить более 70% бюджета на зарплаты, поэтому мы должны сделать невозможное.Один из вариантов – увеличение доходов, что входит в наш стратегический план. Мы хотим иметь лучших футболистов, но нам также нужно расставлять приоритеты.«Барселона» хочет, чтобы лучший игрок в мире и в истории оставался в команде. Я хочу успокоить болельщиков, но во всем нужен здравый смысл», – сказал Грау.