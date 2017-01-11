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Гендиректор "Барселоны": продление контракта Месси? Во всем нужен здравый смысл. Не можем тратить более 70% бюджета на зарплаты

Генеральный директор «Барселоны» Оскар Грау поделился мнением о возможном продлении контракта с нападающим Лионелем Месси.

«Это вопрос, к которому необходимо подойти с холодной головой и здравым смыслом.

Клуб не может тратить более 70% бюджета на зарплаты, поэтому мы должны сделать невозможное.

Один из вариантов – увеличение доходов, что входит в наш стратегический план. Мы хотим иметь лучших футболистов, но нам также нужно расставлять приоритеты.

«Барселона» хочет, чтобы лучший игрок в мире и в истории оставался в команде. Я хочу успокоить болельщиков, но во всем нужен здравый смысл», – сказал Грау.

Sports.ru
Теги: Барселона Месси
Сегодня, 22:00
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№1 Написал: Рома Евсеенко (Сегодня, 22:04) #
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Регистрация: 15.08.2016
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