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Жозе Моуринью: зимой мы будем только продавать, а летом атакуем трансферный рынок

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью рассказал о стратегии клуба на два ближайших трансферных окна.

«Думаю, этой зимой мы будем только продавать, а не покупать, это мое ощущение.

Мы накопим деньги, чтобы атаковать трансферный рынок летом, как уже делали.

Прошлым летом мы приобрели четверых игроков топ-уровня, зная, что они помогут нам», – сказал Моуринью в эфире Sport TV.

Sports.ru
Теги: Моуринью Манчестер Юнайтед
Сегодня, 22:10
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№1 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 22:24) #
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Болеет за:
ЦСКА
Биржу труда ты атакуешь, если в ЛЧ с таким составом не попадешь.
Регистрация: 6.01.2006
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