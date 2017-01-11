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Жозе Моуринью: зимой мы будем только продавать, а летом атакуем трансферный рынок
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью рассказал о стратегии клуба на два ближайших трансферных окна.
«Думаю, этой зимой мы будем только продавать, а не покупать, это мое ощущение.
Мы накопим деньги, чтобы атаковать трансферный рынок летом, как уже делали.
Прошлым летом мы приобрели четверых игроков топ-уровня, зная, что они помогут нам», – сказал Моуринью в эфире Sport TV.
Sports.ru
«Думаю, этой зимой мы будем только продавать, а не покупать, это мое ощущение.
Мы накопим деньги, чтобы атаковать трансферный рынок летом, как уже делали.
Прошлым летом мы приобрели четверых игроков топ-уровня, зная, что они помогут нам», – сказал Моуринью в эфире Sport TV.
Sports.ru
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