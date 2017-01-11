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Роналду убедил Хамеса не переходить в "Челси", который предлагал за игрока €90 млн
Форвард «Реала» Криштиану Роналду убедил партнера по команде хавбека Хамеса Родригеса не переходить в «Челси», утверждает Confidencial Colombia.
По информации издания, лондонский клуб в декабре собирался воспользоваться неопределенной ситуацией вокруг колумбийского игрока, который не получал достаточно игровой практики, предложив «Реалу» €90 млн за его трансфер. У Хамеса была неделя на принятие решения, однако капитан мадридцев Роналду убедил его в том, что сейчас не лучшее время для ухода.
По итогам 17 туров Примеры Родригес принял участие в девяти матчах, выйдя на поле в основном составе в четырех из них, и стал автором одного гола и трех результативных передач.
Газета.ru
По информации издания, лондонский клуб в декабре собирался воспользоваться неопределенной ситуацией вокруг колумбийского игрока, который не получал достаточно игровой практики, предложив «Реалу» €90 млн за его трансфер. У Хамеса была неделя на принятие решения, однако капитан мадридцев Роналду убедил его в том, что сейчас не лучшее время для ухода.
По итогам 17 туров Примеры Родригес принял участие в девяти матчах, выйдя на поле в основном составе в четырех из них, и стал автором одного гола и трех результативных передач.
Газета.ru
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