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Роналду убедил Хамеса не переходить в "Челси", который предлагал за игрока €90 млн

Форвард «Реала» Криштиану Роналду убедил партнера по команде хавбека Хамеса Родригеса не переходить в «Челси», утверждает Confidencial Colombia.

По информации издания, лондонский клуб в декабре собирался воспользоваться неопределенной ситуацией вокруг колумбийского игрока, который не получал достаточно игровой практики, предложив «Реалу» €90 млн за его трансфер. У Хамеса была неделя на принятие решения, однако капитан мадридцев Роналду убедил его в том, что сейчас не лучшее время для ухода.

По итогам 17 туров Примеры Родригес принял участие в девяти матчах, выйдя на поле в основном составе в четырех из них, и стал автором одного гола и трех результативных передач.

Газета.ru
Теги: Роналду Реал Родригес Челси
Сегодня, 22:23
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