Старридж включен в стартовый состав "Ливерпуля" на матч полуфинала Кубка Лиги, Коутиньо - в запасе

Стали известны составы команд на первый полуфинальный матч Кубка английской лиги между "Саутгемптоном" и "Ливерпулем".



"Саутгемптон": Форстер - Йосида, Бертран, Соареш, ван Дейк - Тадич, Класи, Редмонд, Дэвис, Родригес - Ромеу.

Запасные: Лонг, Уорд-Проуз, Хейбьерг, Стивенс, Маккуин, Симс, Льюис.



"Ливерпуль": Кариус - Клаван, Ловрен, Клайн, Милнер - Вейналдум, Джан, Лаллана, Лейва, Фирмино - Старридж.

Запасные: Миньоле, Коутиньо, Гомес, Морено, Ориги, Стюарт, Вудберн.