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Старридж включен в стартовый состав "Ливерпуля" на матч полуфинала Кубка Лиги, Коутиньо - в запасе

Стали известны составы команд на первый полуфинальный матч Кубка английской лиги между "Саутгемптоном" и "Ливерпулем".

"Саутгемптон": Форстер - Йосида, Бертран, Соареш, ван Дейк - Тадич, Класи, Редмонд, Дэвис, Родригес - Ромеу.
Запасные: Лонг, Уорд-Проуз, Хейбьерг, Стивенс, Маккуин, Симс, Льюис.

"Ливерпуль": Кариус - Клаван, Ловрен, Клайн, Милнер - Вейналдум, Джан, Лаллана, Лейва, Фирмино - Старридж.
Запасные: Миньоле, Коутиньо, Гомес, Морено, Ориги, Стюарт, Вудберн.
Теги: Ливерпуль Саутгемптон
Сегодня, 22:32
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