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22:32
Старридж включен в стартовый состав "Ливерпуля" на матч полуфинала Кубка Лиги, Коутиньо - в запасе
Старридж включен в стартовый состав "Ливерпуля" на матч полуфинала Кубка Лиги, Коутиньо - в запасе
22:00
Гендиректор "Барселоны": продление контракта Месси? Во всем нужен здравый смысл. Не можем тратить более 70% бюджета на зарплаты (1)
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18:04
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17:50
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16:52
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15:43
Бывший врач "Спартака": в свои 34 Широков бегал кроссы наравне с Промесом и без всякой одышки (12)
Бывший врач "Спартака": в свои 34 Широков бегал кроссы наравне с Промесом и без всякой одышки (12)
Старридж включен в стартовый состав "Ливерпуля" на матч полуфинала Кубка Лиги, Коутиньо - в запасе
Стали известны составы команд на первый полуфинальный матч Кубка английской лиги между "Саутгемптоном" и "Ливерпулем".
"Саутгемптон": Форстер - Йосида, Бертран, Соареш, ван Дейк - Тадич, Класи, Редмонд, Дэвис, Родригес - Ромеу.
Запасные: Лонг, Уорд-Проуз, Хейбьерг, Стивенс, Маккуин, Симс, Льюис.
"Ливерпуль": Кариус - Клаван, Ловрен, Клайн, Милнер - Вейналдум, Джан, Лаллана, Лейва, Фирмино - Старридж.
Запасные: Миньоле, Коутиньо, Гомес, Морено, Ориги, Стюарт, Вудберн.
"Саутгемптон": Форстер - Йосида, Бертран, Соареш, ван Дейк - Тадич, Класи, Редмонд, Дэвис, Родригес - Ромеу.
Запасные: Лонг, Уорд-Проуз, Хейбьерг, Стивенс, Маккуин, Симс, Льюис.
"Ливерпуль": Кариус - Клаван, Ловрен, Клайн, Милнер - Вейналдум, Джан, Лаллана, Лейва, Фирмино - Старридж.
Запасные: Миньоле, Коутиньо, Гомес, Морено, Ориги, Стюарт, Вудберн.
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