Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Новости партнеров

Андре Виллаш-Боаш: конечно, российский футбол намного лучше китайского

Главный тренер китайского клуба "Шанхай СИПГ" Андре Виллаш-Боаш в интервью "Спорт День За Днём" рассказал, что скучает по "Зениту" и сравнил российский футбол с китайским.

— Я грустил, когда покинул «Зенит». Думаю, я всегда буду скучать по городу и особенно по команде. Для меня этот период стал хорошим опытом, это были отличные два с половиной года. Передо мной стоял выбор продолжать работать, или вернуться к семье. Я пообещал своей жене не работать год, но не смог выполнить обещания… Я только шесть месяцев провел с семьей, а потом пришло предложение из Китая и я согласился. Но, конечно, время в «Зените» я никогда не забуду. До сих пор общаюсь с несколькими игроками команды, держу связь с президентом Дюковым. У меня остались хорошие воспоминания о клубе. О том, как приветливы все были ко мне. «Зенит» всегда останется в моем сердце.

— Сожалеете ли вы о чем-то? Может, что-то сделали бы иначе?
— Нет, сожалений у меня нет.

— Вы забрали с собой в Китай Халка. Теперь и Витсель переезжает туда. Что думаете о трансфере Акселя?
— Китай обладает большим финансовым потенциалом и, конечно, это привлекает игроков. Трансферы Витселя и Оскара - знак, что многое изменится. Китайский футбол стремится привлекать именно топ-игроков и готов тратить на них большие средства. Витсель приходит в Китай уже опытным, в зрелом возрасте, тогда как Оскару только 25 и у него большой потенциал. Такие трансферы полезны китайскому футболу, так как это показывает заинтересованность клубов в улучшении качества игры, а также делает рынок привлекательным для лучших футболистов мира. Таких финансовых возможностей нигде больше не найти. Многие футболисты сейчас интересуются Китаем.

— Вы могли бы сравнить Россию и Китай?
— Китай не похож на Россию. Китайский футбол находится на стадии раннего развития, сейчас закладывается фундамент на уровне молодежного и детского футбола. Я вижу их желание учиться. В этом смысле Россия уже проделала такую работу. Главная задача сейчас в китайском футболе заинтересовать детей, чтобы у них было желание стать профессиональными футболистами. Конечно же, российский футбол намного лучше
Теги: Виллаш-Боаш Зенит Халк Витсель
Вчера, 23:01
Напечатать
0
(1)
Информация


Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.