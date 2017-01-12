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Клод Макелеле вошел в тренерский штаб "Суонси Сити"

Бывший полузащитник сборной Франции Клод Макелеле вошел в тренерский штаб "Суонси Сити". 43-летний Макелеле подписал контракт до конца сезона.

Макелеле стал помощником главного тренера "Суонси" Пола Клемента, с которым знаком по работе в "Челси" и "ПСЖ".

В качестве тренера Макелеле помимо "ПСЖ" работал в "Бастии". Также ранее занимал пост технического директора "Монако".

Газета.ru
Теги: Суонси
Сегодня, 10:20
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№1 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 10:23) #
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Годы три на нем держался Реал, потом хрен забил на них и ушел в Челси.


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
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