Бывший полузащитник сборной Франции Клод Макелеле вошел в тренерский штаб "Суонси Сити". 43-летний Макелеле подписал контракт до конца сезона.Макелеле стал помощником главного тренера "Суонси" Пола Клемента, с которым знаком по работе в "Челси" и "ПСЖ".В качестве тренера Макелеле помимо "ПСЖ" работал в "Бастии". Также ранее занимал пост технического директора "Монако".