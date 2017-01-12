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Луис Суарес: «Барселоне» нужно продлить контракт с Месси и не раздумывать о здравом смысле

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес поделился мнением о ситуации с продлением контракта с партнером уругвайца по команде Лионелем Месси.

«Месси – лучший игрок на планете. Он доказывает это в каждой игре и всегда нас чем-то удивляет. «Барселоне» нужно продлить с ним контракт и не раздумывать о здравом смысле», – приводит слова Суареса Sports.ru со ссылкой на Marca.

Напомним, вчера гендиректор «Барселоны» Оскар Грау заявил относительно продления контракта с Месси: «Клуб не может тратить более 70% бюджета на зарплаты, поэтому мы должны сделать невозможное. «Барселона» хочет, чтобы лучший игрок в мире и в истории оставался в команде. Я хочу успокоить болельщиков, но во всем нужен здравый смысл»
Теги: Суарес Барселона Месси
Сегодня, 16:56
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№1 Написал: Rusl0001 Россия (Сегодня, 17:09) #
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Болеет за:
«Спартак»
Походу Оскар слишком сильно уверен, что Барса единственная команда для Месси.
Вопрос: у кого принципы сильнее: у Месси или Оскара.

Кто из них боясь потерять важное, поступится своими принципами?


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Регистрация: 10.03.2009
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