Пирожки по-баварски. Томас Мюллер «разговаривает» по паспорту, чтобы не давать интервью (ВИДЕО)

Европейские футболисты тоже не всегда горят желанием общаться с футболистами: если Александр Рязанцев несколько лет назад использовал для отказа от интервью пирожок, то Томас Мюллер пустил в ход паспорт, который использовал в качестве телефона.



