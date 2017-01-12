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Пирожки по-баварски. Томас Мюллер «разговаривает» по паспорту, чтобы не давать интервью (ВИДЕО)

Европейские футболисты тоже не всегда горят желанием общаться с футболистами: если Александр Рязанцев несколько лет назад использовал для отказа от интервью пирожок, то Томас Мюллер пустил в ход паспорт, который использовал в качестве телефона.

Теги: Мюллер Бавария Видео
Сегодня, 17:36
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(2)
№3 Написал: Algus64 Волгоград (Сегодня, 18:55) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
вропейские футболисты тоже не всегда горят желанием общаться с футболистами


Может, "с журналистами" всё-таки? smile
Регистрация: 22.02.2013
№2 Написал: сектант Смоленск (Сегодня, 18:02) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Это бутират,ясно дело)))
Регистрация: 3.11.2016
№1 Написал: afelayz Россия, Красноярск (Сегодня, 17:53) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
laughing
Регистрация: 8.08.2016
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