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«Хэбэй Форчун»: не знаем, кто распространяет слухи о трансфере Хамеса, но они зашли слишком далеко
Китайский клуб «Хэбэй Форчун» прокомментировал слухи о возможном трансфере полузащитника сборной Колумбии и мадридского «Реала» Хамеса Родригеса.
Ранее в прессе появилась информация, что китайский клуб готов заплатить за игрока около 110 миллионов евро и предложить Хамесу оклад порядка 30 миллионов евро в год.
«Раньше они говорили, что мы интересуемся Месси, теперь мы «следим» за Хамесом. Кто будет нашей следующей целью? Криштиану Роналду?
Мы не знаем, кто распространяет эти слухи, но они зашли слишком далеко. Мы здесь не для того, чтобы отрицать слухи. Невозможно реагировать на абсолютно выдуманные новости.
Хватит использовать наше имя для создания громких заголовков», — сказано в заявлении клуба.
Sports.ru
Ранее в прессе появилась информация, что китайский клуб готов заплатить за игрока около 110 миллионов евро и предложить Хамесу оклад порядка 30 миллионов евро в год.
«Раньше они говорили, что мы интересуемся Месси, теперь мы «следим» за Хамесом. Кто будет нашей следующей целью? Криштиану Роналду?
Мы не знаем, кто распространяет эти слухи, но они зашли слишком далеко. Мы здесь не для того, чтобы отрицать слухи. Невозможно реагировать на абсолютно выдуманные новости.
Хватит использовать наше имя для создания громких заголовков», — сказано в заявлении клуба.
Sports.ru
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