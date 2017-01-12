«Барселона», «Ювентус» и «ПСЖ» следят за Адамом Лалланой

Хавбек «Ливерпуля» Адам Лаллана привлек внимание европейских топ-клубов, утверждает The Times.Полузащитником заинтересовались «Барселона», «Ювентус» и «ПСЖ». Они могут выдвинуть предложения о трансфере футболиста, если он не продлит контракт с «Ливерпулем» до лета.Полузащитник связан с мерсисайдским клубом соглашением, рассчитанным до конца июня 2019 года. Ожидается, что переговоры о продлении контракта пройдут в ближайшие месяцы.Ранее футболист заявлял о желании остаться в «Ливерпуле» на долгое время. Однако продление контракта может зависеть от того, попадет ли мерсисайдская команда в Лигу чемпионов.