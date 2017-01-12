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«МЮ» имеет чистый долг в размере 536 млн евро, ЦСКА 7-й среди европейских клубов с 224 млн евро (11)
«МЮ» имеет чистый долг в размере 536 млн евро, ЦСКА 7-й среди европейских клубов с 224 млн евро (11)
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19:07
Экс-глава WADA: если страны откажутся от участия на ЧМ-2018 из-за допинг-скандалов, Россию могут лишить турнира (11)
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Президент азиатской конфедерации: буду рад, если Англия подаст заявку на проведение ЧМ-2030 (2)
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Азмун, Денисов и еще 5 игроков с азиатским паспортом в России, которые могут переехать в Китай (15)
«Бавария» покупает 21-летнего защитника «Хоффенхайма» за 20 миллионов евро
«Хоффенхайм» и «Бавария» договорились о трансфере Никласа Зюле. Как сообщает Bild, защитник договорился с мюнхенцами о 5-летнем контракте. Клубы договорились и о сумме компенсации, которая равна 20 миллионам евро, но пока не оформили все документы сделки. В ближайшее время Зюле пройдет медицинское обследование.
Матс Хуммельс находится в лазарете. Джером Боатенг травмирован – ему сделали операцию на плечо и он будет отсутствовать продолжительное время. Хольгер Бадштубер был отправлен в аренду в «Шальке». Хави Мартинес тоже травмирован. Именно поэтому «Бавария» заинтересована в переходе Зюле зимой, а не в летнее трансферное окно.
В составе «Хоффенхайма» Зюле выступал 4,5 года. За немецкий клуб он провел 90 матчей в Бундеслиге и забил 6 голов.
Eurosport
Матс Хуммельс находится в лазарете. Джером Боатенг травмирован – ему сделали операцию на плечо и он будет отсутствовать продолжительное время. Хольгер Бадштубер был отправлен в аренду в «Шальке». Хави Мартинес тоже травмирован. Именно поэтому «Бавария» заинтересована в переходе Зюле зимой, а не в летнее трансферное окно.
В составе «Хоффенхайма» Зюле выступал 4,5 года. За немецкий клуб он провел 90 матчей в Бундеслиге и забил 6 голов.
Eurosport
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