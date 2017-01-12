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«Эвертон» приобрёл у «Манчестер Юнайтед» Моргана Шнайдерлена за 20 млн. фунтов

Французский полузащитник Морган Шнайдерлен перешёл из «Манчестер Юнайтед» в «Эвертон».

Как сообщает официальный сайт «ирисок», контракт с 27-летним футболистом рассчитан на четыре с половиной года (до конца июня 2021 года). Изначальная сумма трансфера составила £ 20 млн (около € 22,9 млн), но в дальнейшем она увеличится до £ 24 млн (около € 27,5).

В «Манчестер Юнайтед» Шнайдерлен перебрался из «Саутгемптона» в июле 2015 года. В общей сложности за «красных дьяволов» хавбек провёл 50 матчей.

Чемпионат
Теги: Эвертон Манчестер Юнайтед
Сегодня, 21:25
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