Россиянин Кабаев, ставший лучшим бомбардиром чемпионата Эстонии, перешел в чешский «Богемианс»

28-летний форвард Евгений Кабаев на правах свободного агента перебрался в клуб высшей чешской лиги "Богемианс", сообщает официальный сайт новой команды россиянина. Контракт подписан на два года. Последним клубом Кабаева был "Калев", в составе которого нападающий забил 25 мячей в течение сезона-2016 и стал лучшим бомбардиром элитного дивизиона Эстонии. За новый клуб Кабаев будет выступать под номером 99.