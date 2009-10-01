Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Новости партнеров

«Хэбэй Форчун» купил китайского игрока с рыночной стоимостью 475 тысяч евро за 20,4 млн

Полузащитник сборной Китая Чжан Чэндун перешел из «Бейцзин Гоань» в «Хэбэй Чайна Форчун» за 20,4 миллиона евро.

27-летний хавбек стал самым дорогим футболистом в истории Китая, сообщает Transfermarkt China.

Рыночная стоимость Чжан Чэндуна, согласно данным источника, составляет всего 475 тысяч евро. Таким образом, трансферная стоимость игрока оказалась почти в 43 раза выше рыночной.

Ранее самым дорогим китайским футболистом был защитник Цзинь Янъян, которого прошлой зимой также купил «Хэбэй Чайна Форчун» (10,8 миллиона евро).

Чжан Чэндун раньше играл в Европе. В 2009 году он переехал из Китая в Португалию, где в высшем дивизионе выступал за «Лейрию» и «Бейра-Мар». Во второй немецкой бундеслиге он играл за «Айнтрахт» из Брауншвейга, а когда на правах аренды переехал в испанский «Райо Вальекано», то провел в примере на поле всего 9 минут.

Sports.ru
Вчера, 23:44
Напечатать
7
(0)
№7 Написал: ivasi Ростов-на-Дону (Сегодня, 00:53) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Ростов»
прям как в Питере, со стадионом satisfied
Регистрация: 26.08.2010
№6 Написал: xixidok Москва (Сегодня, 00:50) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
ЦСКА
Китай, это большой Анжи. Выводы делайте сами..))
Регистрация: 19.05.2015
№5 Написал: Chell (Сегодня, 00:27) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
похоже на мыльный пузырь, скоро лопнет, и все охотчии до Китайских денег , останутся с носом , а точнее с узкими глазами.
Регистрация: 28.10.2016
№4 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 00:13) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
королевский распил намечается


--------------------
Грацио, *лять!
Регистрация: 8.09.2008
№3 Написал: vlees (Вчера, 23:56) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Китайский Кокорин?
Регистрация: 12.01.2017
№2 Написал: tfu St.Petersburg (Вчера, 23:55) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
И после этого они возмущены слухами о месси и хамесе?


--------------------
КР: 1998/99, 2009/10, 2015/16
ЧР: 2007, 2010, 2011/12, 2014/15
С/КР:2008, 2011, 2015, 2016
Регистрация: 30.07.2009
№1 Написал: Болельщик812 Санкт-Петербург (Вчера, 23:52) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
"Так выглядит уважение", - подумал Денисов.
Регистрация: 13.08.2015
Информация


Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.