«Хэбэй Форчун» купил китайского игрока с рыночной стоимостью 475 тысяч евро за 20,4 млн

Полузащитник сборной Китая Чжан Чэндун перешел из «Бейцзин Гоань» в «Хэбэй Чайна Форчун» за 20,4 миллиона евро.27-летний хавбек стал самым дорогим футболистом в истории Китая, сообщает Transfermarkt China.Рыночная стоимость Чжан Чэндуна, согласно данным источника, составляет всего 475 тысяч евро. Таким образом, трансферная стоимость игрока оказалась почти в 43 раза выше рыночной.Ранее самым дорогим китайским футболистом был защитник Цзинь Янъян, которого прошлой зимой также купил «Хэбэй Чайна Форчун» (10,8 миллиона евро).Чжан Чэндун раньше играл в Европе. В 2009 году он переехал из Китая в Португалию, где в высшем дивизионе выступал за «Лейрию» и «Бейра-Мар». Во второй немецкой бундеслиге он играл за «Айнтрахт» из Брауншвейга, а когда на правах аренды переехал в испанский «Райо Вальекано», то провел в примере на поле всего 9 минут.