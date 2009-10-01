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Агент Кришито: контракт с «Зенитом скоро будет продлен

Андреа Д'Амико, агент защитника "Зенита" Доменико Кришито утверждает, что футболист в ближайшее время продлит контракт с клубом. Кришито защищает цвета питерцев с 2011 года, в текущем сезоне на его счету 20 матчей и 4 гола во всех турнирах.

- У Кришито и "Зенита" все нормально, у них есть интерес в продолжении сотрудничества, контракт скоро будет продлен, - цитирует Sport Mediaset Д'Амико.

"СЭ"
Теги: Кришито Зенит
Вчера, 23:56
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(2)
№1 Написал: tfu St.Petersburg (Сегодня, 00:13) #
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  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Отлично, миммо в этом году очень хорошо играет, за исключением наверное матча против Краснодара


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КР: 1998/99, 2009/10, 2015/16
ЧР: 2007, 2010, 2011/12, 2014/15
С/КР:2008, 2011, 2015, 2016
Регистрация: 30.07.2009
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