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Самир Насри: я бы хотел играть в "Реале" под руководством Зидана

Полузащитник "Севильи" Самир Насри, рассказал, что не против перейти в "Реал".

"Зидан – выдающийся тренер. В первых 32 матчах в "Реале" он опередил по очкам Гвардиолу, Пеллегрини и Моуринью. Он уже выиграл Лигу чемпионов, хотя возглавил команду в разгар сезона. "Реал" проводит невероятный сезон: лидирует в Ла Лиге и уже давно не проигрывает при Зидане.

Я бы хотел играть в "Реале" под его руководством. Редко когда очень хороший игрок становится в дальнейшем отличным тренером. Впрочем, меня и в "Севилье" все устраивает. Мы приближаемся к "Реалу" в чемпионате, который многими воспринимается как турнир двух клубов", - сказал Насри.

Sports.ru
Теги: Насри Реал
Сегодня, 10:13
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