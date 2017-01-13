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"Барселона" уволила директора за высказывания о Лионеле Месси
"Барселона" уволила с поста директора Пере Гратакоса, который ранее сообщил, что нападающий команды Лионель Месси не был бы так хорош без своих партнёров по команде, сообщает Goal.
Накануне Гратакос в одном из интервью сообщил: "Барселона" - это не только Месси. Он очень важен, но побеждает вся команда. Без Неймара, Суареса, Иньесты, Пике и других футболистов Лионель не был бы таким хорошим игроком".
По информации издания, каталонский клуб уволил специалиста с формулировкой "в связи с высказываниями, которые не совпадают с интересами клуба".
Также отмечается, что Гратакос лишился только поста директора клуба, но при этом сохранил должность в академии "Барселоны".
Чемпионат
Накануне Гратакос в одном из интервью сообщил: "Барселона" - это не только Месси. Он очень важен, но побеждает вся команда. Без Неймара, Суареса, Иньесты, Пике и других футболистов Лионель не был бы таким хорошим игроком".
По информации издания, каталонский клуб уволил специалиста с формулировкой "в связи с высказываниями, которые не совпадают с интересами клуба".
Также отмечается, что Гратакос лишился только поста директора клуба, но при этом сохранил должность в академии "Барселоны".
Чемпионат
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