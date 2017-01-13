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"Барселона" уволила директора за высказывания о Лионеле Месси

"Барселона" уволила с поста директора Пере Гратакоса, который ранее сообщил, что нападающий команды Лионель Месси не был бы так хорош без своих партнёров по команде, сообщает Goal.

Накануне Гратакос в одном из интервью сообщил: "Барселона" - это не только Месси. Он очень важен, но побеждает вся команда. Без Неймара, Суареса, Иньесты, Пике и других футболистов Лионель не был бы таким хорошим игроком".

По информации издания, каталонский клуб уволил специалиста с формулировкой "в связи с высказываниями, которые не совпадают с интересами клуба".

Также отмечается, что Гратакос лишился только поста директора клуба, но при этом сохранил должность в академии "Барселоны".

Чемпионат
Теги: Барселона Месси
Сегодня, 20:55
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№4 Написал: nedva Russia (Сегодня, 21:34) #
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Болеет за:
«Спартак»
Культ личности в действии: ату директора! Довел Мессию до слёз!
Регистрация: 23.11.2009
№3 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 21:31) #
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Болеет за:
«Зенит»
А если бы он сказал, что Месси кривоногий гном? Сразу расстрел или сначала колесование?
Регистрация: 19.03.2010
№2 Написал: spiri СЛАВЯНСК (Сегодня, 21:30) #
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  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
не вижу повода к увольнению!Точно-подсидели! flushed


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Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011
№1 Написал: Rusl0001 Россия (Сегодня, 21:13) #
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  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
Наверное, как и у нас обычно происходит - все просто: кому потребовалось его место, а тут и повод нашелся "обтекаемый".


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Единственный фильм, который должен посмотреть каждый: http://www.youtube.com/watch?v=tMpMlZs2hh8
Регистрация: 10.03.2009
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