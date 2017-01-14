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Гонсало Игуаин: не знаю, будет ли "Ювентус" моим последним европейским клубом

Нападающий "Ювентуса" Гонсало Игуаин заявил, что не исключает возможность перехода в другой европейский клуб после истечения контракта с туринцами.

"Когда мой брат сказал, что "Ювентус" заинтересован в моем переходе, я оставался спокойным. Руководители "Ювентуса" были очень решительно настроены, это было трудное решение. Я чувствовал, что переход в "Юве" будет лучшим выбором для меня. Уверяю, это решение я принял не за два дня.

Я не знаю, будет ли "Ювентус" моим последним европейским клубом. Я приехал сюда всего шесть месяцев назад и подписал контракт на пять лет. Мои мысли находятся здесь. По истечении срока действия контракта мне будет 32 года, и это не будет концом карьеры. Так что посмотрим", — приводит слова футболиста "Газета.ру" со ссылкой на Tuttosport.
Теги: Игуаин Ювентус
Сегодня, 16:44
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