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"Шахтер" прибыл на первый сбор в Испанию
Утром 14 января "Шахтёр" отправился на Пиренейский полуостров, где будет готовиться к весенней части сезона, сообщает официальный сайт клуба. В Испанию "оранжево-черные" отправились в таком составе:
вратари: Никита Шевченко, Олег Кудрик, Антон Каниболоцкий, Андрей Пятов;
защитники: Сергей Кривцов, Николай Матвиенко, Богдан Бутко, Александр Кучер, Дарио Срна, Ярослав Ракицкий, Иван Ордец;
полузащитники: Тарас Степаненко, Виктор Коваленко, Максим Малышев, Вячеслав Танковский, Александр Зубков;
нападающие: Андрей Борячук, Филипп Будковский, Гиорги Арабидзе.
Бразильцы и аргентинский форвард Факундо Феррейра доберутся до места сбора самостоятельно.
вратари: Никита Шевченко, Олег Кудрик, Антон Каниболоцкий, Андрей Пятов;
защитники: Сергей Кривцов, Николай Матвиенко, Богдан Бутко, Александр Кучер, Дарио Срна, Ярослав Ракицкий, Иван Ордец;
полузащитники: Тарас Степаненко, Виктор Коваленко, Максим Малышев, Вячеслав Танковский, Александр Зубков;
нападающие: Андрей Борячук, Филипп Будковский, Гиорги Арабидзе.
Бразильцы и аргентинский форвард Факундо Феррейра доберутся до места сбора самостоятельно.
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