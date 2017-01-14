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"Шахтер" прибыл на первый сбор в Испанию

Утром 14 января "Шахтёр" отправился на Пиренейский полуостров, где будет готовиться к весенней части сезона, сообщает официальный сайт клуба. В Испанию "оранжево-черные" отправились в таком составе:

вратари: Никита Шевченко, Олег Кудрик, Антон Каниболоцкий, Андрей Пятов;

защитники: Сергей Кривцов, Николай Матвиенко, Богдан Бутко, Александр Кучер, Дарио Срна, Ярослав Ракицкий, Иван Ордец;

полузащитники: Тарас Степаненко, Виктор Коваленко, Максим Малышев, Вячеслав Танковский, Александр Зубков;

нападающие: Андрей Борячук, Филипп Будковский, Гиорги Арабидзе.

Бразильцы и аргентинский форвард Факундо Феррейра доберутся до места сбора самостоятельно.
Теги: Шахтер
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