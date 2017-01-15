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Роналдиньо хочет вернуться в футбол в 2017-м году

Бывший полузащитник сборной Бразилии Роналдиньо надеется подписать контракт с клубом, выступающим в Кубке Либертадорес. Об этом сообщил его брат и агент Роберто де Ассис.

"План Роналдиньо - вернуться в футбол в 2017 году. 2016 год был тихим: у нас была возможность летать по всему миру, путешествовать, увидеть другие страны. Мы почувствовали любовь простых людей.

Роналдиньо снова хочет играть. Посмотрим, что произойдёт. Мы думаем, что он будет играть в команде, которая будет выступать в Кубке Либертадорес. Я разговаривал с некоторыми посредниками, но никакой конкретики пока нет", - цитирует агента "Чемпионат" со ссылкой на Ovacion Digital.
Теги: Роналдиньо
Сегодня, 01:31
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№1 Написал: zenit47 СПБ (Сегодня, 01:53) #
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Болеет за:
«Зенит»
запахло китаем
Регистрация: 17.05.2013
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