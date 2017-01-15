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Антонио Конте: я не лгу, что Коста закончил тренировку из-за боли в спине

Главный тренер "Челси" Антонио Конте прокомментировал информацию о своем конфликте с нападающим Диего Костой, который не вошел в заявку на матч с "Лестер Сити" (3:0) в 21-м туре АПЛ.

Ранее английские СМИ сообщили, что испанец поссорился с итальянским специалистом из-за споров вокруг своей травмы. Также появилась информация, что Коста три дня не тренировался в составе "Челси" после выгодного предложения от одного из китайских клубов.

"Диего досрочно закончил тренировку во вторник из-за боли в спине, по этой причине он сегодня не играл. Я уже говорил вам об этом перед игрой, и это правда, я не лгу.

Было ли предложение из Китая? Ничего об этом не знаю. Если и есть проблемы, о которых вы писали, то мы решим их в раздевалке, а не на пресс-конференции", — цитирует Конте "Газета.ру" со ссылкой на BBC Sport.
Теги: Конте Коста Челси
Сегодня, 09:08
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