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"Реал" подпишет самого молодого бомбардира в истории сборной Швеции

17-летний шведский форвард клуба АИК Александер Исак на следующей неделе подпишет контракт с мадридским "Реалом", сообщает AS.

По информации издания, представители форварда сборной Швеции 18 января отправятся в Мадрид для завершения сделки. "Реал" может приобрести футболиста сейчас, однако из-за санкций со стороны ФИФА сможет зарегистрировать игрока лишь летом.

Сумма отступных, которую получит АИК за своего воспитанника, не уточняется.

"Газета.ру"
Теги: Реал Трансферы
Сегодня, 09:12
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