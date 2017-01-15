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Тренер "Палермо" сравнил свою должность с атомной бомбардировкой Хиросимы
Главный тренер "Палермо" Эудженио Корини, комментируя слухи о своей отставке, сравнил работу в клубе с атомной бомбардировкой Хиросимы. "Палермо" занимает 18-е место в Серии А.
"Когда вы выбираете эту работу, то знаете, что можете быть уволены после одной игры. Я думал о риске увольнения. Мы сделаем все от нас зависящее, чтобы получить необходимые результаты, потому что фанаты и игроки этого заслуживают. Я хотел бы остаться здесь на 20 лет, но каждый матч в «Палермо» — как атомная бомба! Вечная Хиросима!" — цитирует Корини Football Italia.
По данным СМИ, президент "Палермо" Маурицио Дзампарини хочет уволить Корини и вернуть на пост главного тренера Роберто де Церби. Корини 30 ноября сменил у руля клуба де Церби, который, в свою очередь, за семь недель до этого занял место Давиде Баллардини.
"Газета.ру"
"Когда вы выбираете эту работу, то знаете, что можете быть уволены после одной игры. Я думал о риске увольнения. Мы сделаем все от нас зависящее, чтобы получить необходимые результаты, потому что фанаты и игроки этого заслуживают. Я хотел бы остаться здесь на 20 лет, но каждый матч в «Палермо» — как атомная бомба! Вечная Хиросима!" — цитирует Корини Football Italia.
По данным СМИ, президент "Палермо" Маурицио Дзампарини хочет уволить Корини и вернуть на пост главного тренера Роберто де Церби. Корини 30 ноября сменил у руля клуба де Церби, который, в свою очередь, за семь недель до этого занял место Давиде Баллардини.
"Газета.ру"
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