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Унаи Эмери: Дракслер сделал нашу команду более качественной

Главный тренер "ПСЖ" Унаи Эмери оценил дебютную игру полузащитника Юлиана Дракслера в Лиге 1. В матче 20-го тура французского чемпионата против "Ренна" (1:0) 23-летний немец забил единственный гол парижской команды и принес ей победу.

"Юлиан проделал хорошую работу и забил красивый гол. Он сделал нашу команду более качественной. Этот мяч поможет ему быстрее адаптироваться. В индивидуальном плане Дракслер хорошо помог "ПСЖ", он с пользой провел все минуты на поле, которые я ему отвел", — цитирует Эмери L'Équipe.

"Газета.ру"
Теги: Эмери Дракслер ПСЖ
Сегодня, 15:14
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