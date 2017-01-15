Унаи Эмери: Дракслер сделал нашу команду более качественной

Главный тренер "ПСЖ" Унаи Эмери оценил дебютную игру полузащитника Юлиана Дракслера в Лиге 1. В матче 20-го тура французского чемпионата против "Ренна" (1:0) 23-летний немец забил единственный гол парижской команды и принес ей победу."Юлиан проделал хорошую работу и забил красивый гол. Он сделал нашу команду более качественной. Этот мяч поможет ему быстрее адаптироваться. В индивидуальном плане Дракслер хорошо помог "ПСЖ", он с пользой провел все минуты на поле, которые я ему отвел", — цитирует Эмери L'Équipe.