Игроки "Хоффенхайма" Зюле и Руди летом присоединятся к "Баварии"

Двое игроков "Хоффенхайма" — защитник Никлас Зюле и полузащитник Себастьян Руди подписали контракты с "Баварией", которые начнут действовать 1 июля 2017 года. Соглашение с 26-летним Руди рассчитано до 30 июня 2020 года, а с 21-летним Зюле — до 30 июня 2022 года."Мы очень довольны и счастливы, что Никлас Зюле и Себастьян Руди перейдут в "Баварию". Трансфер двух игроков сборной Германии — это инвестиция в будущее. Себастьян Руди перешел как свободный агент, а по Никласу Зюле мы договорились на справедливых условиях", — приводит слова председателя правления "Баварии" Карла-Хайнца Румменигге официальный сайт немецкого клуба.