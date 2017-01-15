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Игроки "Хоффенхайма" Зюле и Руди летом присоединятся к "Баварии"

Двое игроков "Хоффенхайма" — защитник Никлас Зюле и полузащитник Себастьян Руди подписали контракты с "Баварией", которые начнут действовать 1 июля 2017 года. Соглашение с 26-летним Руди рассчитано до 30 июня 2020 года, а с 21-летним Зюле — до 30 июня 2022 года.

"Мы очень довольны и счастливы, что Никлас Зюле и Себастьян Руди перейдут в "Баварию". Трансфер двух игроков сборной Германии — это инвестиция в будущее. Себастьян Руди перешел как свободный агент, а по Никласу Зюле мы договорились на справедливых условиях", — приводит слова председателя правления "Баварии" Карла-Хайнца Румменигге официальный сайт немецкого клуба.

"Газета.ру"
Теги: Хоффенхайм Бавария
Сегодня, 15:32
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