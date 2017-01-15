Юрген Клопп: каждый желающий увидеть настоящую битву будет смотреть матч "МЮ" - "Ливерпуль"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп в преддверии гостевого матча 21-го тура АПЛ с "Манчестер Юнайтед", который состоится 15 января, выделил важность встречи."Когда я только приехал сюда, то много слышал о значимости этого противостояния, потому что разговаривал со многими людьми. Это очень большой матч, но мои игроки осознают всю ответственность.Наступает момент, когда ты понимаешь, что многое изменилось с момента предыдущей встречи, но мы — "Ливерпуль", так что давайте покажем классный футбол.Каждый, кто хочет увидеть настоящую битву, будет смотреть этот матч. Это особая игра", — цитирует Клоппа BBC.