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Гонсало Игуаин посоветовал Месси перейти в "Ювентус"

Аргентинский нападающий "Ювентуса" Гонсало Игуаин заявил, что посоветовал бы своему соотечественнику форварду "Барселоны" Лионелю Месси перейти в туринский клуб, если он решит уйти из каталонской команды.

"Конечно, я бы посоветовал Месси играть в "Ювентусе". Серия A — тяжелый чемпионат, особенно это касается защиты. Не знаю, забивали ли бы Месси и Криштиану Роналду такое же количество голов здесь, но мы должны увидеть их здесь", — цитирует 29-летнего Игуаина Tuttosport.

"Газета.ру"
Теги: Игуаин Месси Ювентус Барселона
Сегодня, 19:01
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