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"Челси" вернул из аренды в "Бернли" форварда Бэмфорда

Лондонский "Челси" вернул из аренды в "Бернли" нападающего Патрика Бэмфорда, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на пресс-службу "бордовых".

23-летний футболист присоединился к "Бернли" летом прошлого года. В нынешнем сезоне он принял участие в шести матчах чемпионата Англии, но не отметился результативными действиями.
Теги: Челси Бернли
Сегодня, 23:29
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