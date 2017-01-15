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Хосе Соса отказался переходить в "Фенербахче"

Полузащитник "Милана" Хосе Соса отказался от перехода в турецкий "Фенербахче", сообщает Football Italia. За 31-летнего аргентинца стамбульский клуб предлагал €7,5 млн. Согласно данным источника, летом 2016 года эту же сумму "Милан" заплатил за Сосу другому турецкому клубу — "Бешикташу".

В нынешнем сезоне Соса провел в Серии А всего 6 матчей, но результативными действиями не отметился.

"Газета.ру"
Теги: Фенербахче Милан Трансферы
Вчера, 23:49
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