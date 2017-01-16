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"Атлетико Минейро" готов продать Рафаэла Кариоку за 8 млн евро

Бывший полузащитник "Спартака" Рафаэл Кариока, играющий за "Атлетико Минейро" мог продолжить карьеру в Китае.

Бразильский клуб, которому принадлежат 50% прав на игрока, готов отпустить Кариоку, но не менее чем за € 8 млн, информирует Yahoo Esportes Brasil.

Ранее сообщалось, что один из китайских клубов предлагал за бразильца € 5 млн. Оставшейся половиной трансфера Кариоки владеет "Спартак". Контракт игрока рассчитан до 30 июня 2019 года.

Чемпионат
Теги: Кариока Спартак
Сегодня, 02:03
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