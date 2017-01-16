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Жозе Моуринью и Юрген Клопп накричали друг на друга во время матча (видео)

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью и наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп устроили перепалку во время матча 21-го тура АПЛ (1:1).

Эпизод произошел в компенсированное время второго тайма. Причиной конфликта стало столкновение полузащитника "МЮ" Андера Эрреры и нападающего "Ливерпуля" Роберто Фирмино в центре поля.

После финального свистка тренеры обменялись рукопожатиями, несмотря на конфликт, передает "Газета.ru".

ВИДЕО - здесь
Теги: Моуринью Клопп
Сегодня, 10:15
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(1)
№6 Написал: Manowar Сто первый километр. (Сегодня, 11:23) #
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Болеет за:
«Ростов»
Ну чё , бывает . Рабочий момент !

Цитата: капля никотина
Ливер долбoeбы - сами отдали выигрышный матч.

Да ну нах ! Если бы не косяки Погба , то МЮ выиграл бы .
Регистрация: 23.09.2016
№5 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 11:00) #
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  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
клопп это вообще зверь)


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Грацио, *лять!
Регистрация: 8.09.2008
№4 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 10:42) #
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Ливер долбoeбы - сами отдали выигрышный матч.
Регистрация: 3.03.2007
№3 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 10:32) #
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Болеет за:
«Спартак»
После финального свистка тренеры обменялись рукопожатиями

Ну, не рукопожатиями, а шлепком ладонь в ладонь на ходу...))


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Доброжелатель, долби уж до конца списка!
Что только первую страницу-то ?
Регистрация: 19.09.2011
№2 Написал: LIAZ677 (Сегодня, 10:29) #
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Просто эмоции.
Регистрация: 3.04.2013
№1 Написал: сектант Смоленск (Сегодня, 10:27) #
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  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Да норм все,оба в игре были поуши)))
Регистрация: 3.11.2016
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