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Симоне Дзадза: хочу доказать себе и всему миру, что умею забивать

Нападающий "Ювентуса" Симоне Дзадза, который перешел в "Валенсию" на правах аренды до конца сезона с правом последующего выкупа, поделился впечатлениями от трансфера.

"Я очень рад. Я уже посетил стадион и увидел, какими невероятными могут быть болельщики "Валенсии". Со стороны ситуация в клубе выглядит не лучшим образом, но я увидел в "Валенсии" достаточно игроков с характером.

Я прошел через очень сложный период и хочу доказать миру и самому себе, что умею играть и забивать. Личные достижения меня не интересуют, хочу добиться успеха вместе с командой", - цитирует Дзадзу "Газета.ru" со ссылкой на официальный сайт "Валенсии".
Теги: Дзадза Валенсия
Сегодня, 10:55
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