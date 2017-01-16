Юрген Клопп: Моуринью хотел минимум желтую карточку для нашего игрока

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп дал оценку конфликтной ситуации с коллегой из "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью в концовке матча чемпионата Англии (1:1)."Моуринью хотел минимум желтую карточку для Фирмино. Думаю, судья свистнул еще до того, как произошла стычка между игроками. Роберто - футболист до мозга костей, и он хотел продолжить игру. Он мог отдать пас, так что Эррера заслуживал желтой, вот и все.В итоге предупреждение получил парень, который хотел играть в футбол. Могло быть даже хуже, если бы этот эпизод посмотрели еще раз. Мы с Моуринью не пришли к общему мнению по этому поводу", - сказал Клопп.