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Диего Коста отказался продлевать контракт с "Челси"

Нападающий "Челси" Диего Коста отказался продлевать контракт с командой на улучшенных финансовых условиях, утверждает The Times.

Отмечается, что "синие" предлагали Косте соглашение сроком на пять лет и £200 тыс. в неделю. Сам футболист рассчитывает на более крупную сумму.

Ранее английские СМИ сообщили, что испанец поссорился с тренером Антонио Конте из-за споров вокруг своей травмы. Также появилась информация, что Коста три дня не тренировался в составе "Челси" после выгодного предложения от одного из китайских клубов.

"Газета.ру"
Теги: Коста Челси
Сегодня, 19:16
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№2 Написал: parus2nik г.Темрюк,Краснодарский край (Сегодня, 19:36) #
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Болеет за:
«Краснодар»
Видимо китайцы предложили больше...
Регистрация: 31.10.2013
№1 Написал: Manowar Сто первый километр. (Сегодня, 19:24) #
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  •  (3)
Болеет за:
«Ростов»
Вот же сцука крахоборы ! 200 штук евро в неделю и один из лучших чемпионатов Европы мало !
Регистрация: 23.09.2016
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