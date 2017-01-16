Диего Коста отказался продлевать контракт с "Челси"

Нападающий "Челси" Диего Коста отказался продлевать контракт с командой на улучшенных финансовых условиях, утверждает The Times.Отмечается, что "синие" предлагали Косте соглашение сроком на пять лет и £200 тыс. в неделю. Сам футболист рассчитывает на более крупную сумму.Ранее английские СМИ сообщили, что испанец поссорился с тренером Антонио Конте из-за споров вокруг своей травмы. Также появилась информация, что Коста три дня не тренировался в составе "Челси" после выгодного предложения от одного из китайских клубов.