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Алексис Санчес признался в уклонении от налогов

Форвард "Арсенала" Алексис Санчес признался в уклонении от уплаты налогов в период выступления в составе испанской "Барселоны", сообщает Sport.es.

Отмечается, что 28-летний чилиец был допрошен прокуратурой Испании посредством видеоконференции.

С помощью фирм в Чили и на Мальте футболист избежал уплаты €587 тыс. в 2012 году и €395 тыс. в 2013-м. Санчес уже отдал эти деньги в государственную казну Испании, при этом на него будет дополнительно наложен штраф. Наказание в виде лишения свободы форварду не грозит.

"Газета.ру"
Теги: Санчес Арсенал
Сегодня, 22:30
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