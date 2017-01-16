Алексис Санчес признался в уклонении от налогов

Форвард "Арсенала" Алексис Санчес признался в уклонении от уплаты налогов в период выступления в составе испанской "Барселоны", сообщает Sport.es.Отмечается, что 28-летний чилиец был допрошен прокуратурой Испании посредством видеоконференции.С помощью фирм в Чили и на Мальте футболист избежал уплаты €587 тыс. в 2012 году и €395 тыс. в 2013-м. Санчес уже отдал эти деньги в государственную казну Испании, при этом на него будет дополнительно наложен штраф. Наказание в виде лишения свободы форварду не грозит.