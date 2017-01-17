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Стив Аткинс: Слуцкий в "Челси"? Нам ничего не известно об этом

"Челси" не имеет никакой информации о том, что бывший главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий может начать работу в английской команде, заявил глава департамента по связям с общественностью "синих" Стив Аткинс.

"Нам ничего не известно о том, что Леонид Слуцкий может занять какую-то должность в "Челси" в ближайшее время. Могу с точностью сказать, что сейчас он не работает в нашем клубе. Он друг нашего клуба и просто посетил игру с "Лестером" в Лондоне, мы всегда рады его видеть", - цитирует Аткинса "Р-Спорт".
Теги: Слуцкий Челси
Сегодня, 16:22
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№10 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 17:46) #
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Пофиг, конница его уже туда отправила, снабдив буддёновкой и красно-синими шароварами! laughing


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
№9 Написал: gena26 (Сегодня, 17:23) #
  • +1
  •  (7)

Повар Челси: я увольняюсь
Регистрация: 14.01.2017
№8 Написал: Volodia379 (Сегодня, 17:14) #
  • -2
  •  (2)

Значит все таки к пингвинам едет! smirk
Регистрация: 11.04.2016
№7 Написал: mikelo73 г. Киров Кировская область. (Сегодня, 17:08) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Локомотив»
Слуцкий ушел в "Челси-Антарктида"и
ли в Мухосранске.
Регистрация: 18.03.2012
№6 Написал: Бриг (Сегодня, 17:05) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Краснодар»
Наверное хотели взять..Но что-то не срослось..с документами при оформлении на работу..Там же у них суровые законы..Это как версия
Регистрация: 21.11.2016
№5 Написал: anatolik189 гКлин Московской обл (Сегодня, 16:41) #
  • +7
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Слуцкий в Челси!Целую неделю нас пичкали этой информацией,а в Челси и не знали об этом!Может быть модераторам стоит быть внимательным ко всяким ОБС /одна бабка сказала/
Регистрация: 2.04.2012
№4 Написал: 4 звезды (Сегодня, 16:33) #
  • -3
  •  (9)

слуцкер цас в челси антарктида, чемп там среди пмнгвинов
Регистрация: 7.12.2016
№3 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 16:33) #
  • -1
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
И даже скаутом не хотят брать Леньку, квалификации видимо не хватает
Регистрация: 2.02.2012
№2 Написал: скальп (Сегодня, 16:27) #
  • -1
  •  (11)

а что кто то серьезно это воспринял,кроме наивных осликов? joy
Регистрация: 24.12.2016
№1 Написал: Сибирячок (Сегодня, 16:25) #
  • -1
  •  (11)
Болеет за:
«Сибирь»
joy


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В современном английском to kerzhakov и to glushakov - глаголы-антонимы.
Регистрация: 17.10.2016
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