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Стив Аткинс: Слуцкий в "Челси"? Нам ничего не известно об этом
"Челси" не имеет никакой информации о том, что бывший главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий может начать работу в английской команде, заявил глава департамента по связям с общественностью "синих" Стив Аткинс.
"Нам ничего не известно о том, что Леонид Слуцкий может занять какую-то должность в "Челси" в ближайшее время. Могу с точностью сказать, что сейчас он не работает в нашем клубе. Он друг нашего клуба и просто посетил игру с "Лестером" в Лондоне, мы всегда рады его видеть", - цитирует Аткинса "Р-Спорт".
"Нам ничего не известно о том, что Леонид Слуцкий может занять какую-то должность в "Челси" в ближайшее время. Могу с точностью сказать, что сейчас он не работает в нашем клубе. Он друг нашего клуба и просто посетил игру с "Лестером" в Лондоне, мы всегда рады его видеть", - цитирует Аткинса "Р-Спорт".
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